Анкара, , 21:36 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба МИД Турции.

Страны — члены НАТО Addicted04

Напомним, что Турция официально заблокировала процедуру вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО из-за того, что эти страны помогают организациям, которые в Турции считают террористическими, в частности, речь идет о Рабочей партии Курдистана.

Напомним, для того, чтобы страна была принята в НАТО, на это должны выразить согласие все действующие члены альянса.

Сегодня состоялся телефонный разговор главы турецкого министерства иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Подробности разговора не приводятся.