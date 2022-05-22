Киев, , 16:21 — REGNUM Внести в Верховную раду Украины законопроект, который установит на территории страны особый правовой статус для граждан Польши, намерен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 22 мая сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря в Telegram-канале.

Владимир Зеленский

По ее данным, украинский лидер уже анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на территории страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму помощи на общую сумму $40 млрд.