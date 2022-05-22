Минск, 22 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Белоруссия правильно сделала, что закупила у России ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Сейчас как никогда актуальна поговорка «хочешь мира — готовься к войне». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Soglasie.by Артём Агафонов

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«Лукашенко давно хотел разместить у себя это оружие. Еще 9 августа прошлого года во время «Большого разговора» он заявил, что готов купить ЗРК С-400 за счёт остатков российского кредита на строительство БелАЭС. В ноябре в интервью журналу «Национальная оборона» на фоне обострения миграционного кризиса на границах с Евросоюзом белорусский лидер заявил, что ему нужно несколько дивизионов «Искандеров» на западе и юге. Тогда ситуация на Украине и в отношениях с Западом была не столь драматичной, поэтому лично я, как и многие комментаторы, посчитал это перебором», — рассказал политик.

По его словам, сейчас у границ Белоруссии уже не какой-то искусственно созданный миграционный кризис, а ожесточённые боевые действия, которые продлятся неизвестно сколько и имеют перспективу дальнейшей эскалации. Намерение разыграть белорусскую карту в этом противостоянии у Запада явно присутствует. Об этом говорит хотя бы поведение прозападной оппозиции, которая основную свою активность сосредоточила на том, чтобы втянуть в вооружённое противостояние с Россией если не страну, то хотя бы своих сторонников, отметил политик.

«Я, конечно, не думаю, что Запад в лице той же Польши обезумел настолько, что пойдёт на прямую военную агрессию против государства, находящегося под российским ядерным зонтиком, но предсказать то, что будет происходить на просторах агонизирующего украинского государства и каких оттуда ждать угроз, невозможно. Поэтому российское оружие нам не помешает», — подытожил Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 мая заявил, что Минск купил у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и С-400.