Москва, 22 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 174 самолета и 125 вертолетов. Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также уничтожены 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 3198 танков и других боевых бронемашин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета и 3077 единиц военной автомобильной спецтехники.