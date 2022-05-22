Брюссель, 22 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. ЕС стоит опасаться эмбарго не на нефть и газ из России, а на обогащённый уран. Об этом сообщает N-TV.

Уран

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Отмечается, что ЕС зависит от него гораздо сильнее, так как закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% материала, необходимого для работы атомных электростанций.

По данным экспертов, передает RT, перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах, ведь ЕС приобретает у Москвы не только сырьё, но и технологии: «Российские установки считаются одними из лучших в мире».

Отмечается, что реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять, а работают они только на шестигранных стержнях российского производства.