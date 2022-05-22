Фукусима , Япония, 22 мая, 2022, 07:36 — ИА Регнум. На северо-востоке Японии, в районе префектуры Ибараки, 22 мая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что угрозы цунами нет. Подземные толчки на глубине 30 км произошли в 12:24 по местному времени (06:24 мск).

Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектуре Фукусима, Ибараки. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 произошло 21 мая вблизи побережья Филиппин.