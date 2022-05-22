Манила, , 01:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 21 мая вблизи побережья Филиппин. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение на Филиппинах Infobae.com

Как уточняется, подземные толчки были зафиксированы в 21:50 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах юго-восточнее населённого пункта Насугбу. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 175 километров.

Сведений о возможных жертвах и разрушениях к настоящему времени не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.