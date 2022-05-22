Мариуполь, ДНР, 22 мая, 2022, 03:10 — ИА Регнум. В числе группы сдавшихся боевиков в Мариуполе пользователи признали на одной из фотографий американского адмирала в отставке Эрика Олсена.

Министерство обороны России Сдача в плен боевиков с «Азовстали»

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Мужчина в возрасте в камуфляже на снимке очень похож на Эрика Олсена, пишут СМИ.

Также есть предположение, что среди тех, кто сдал оружие, есть и британский подполковник Джон Бэйли и четверо военных советников из стран НАТО.

Военные ведомства пока информацию не подтвердили.

Олсену 70 лет. В 90-х годах он участвовал в войне против Ирака. Позже был замкомандующим Сил спецопераций США. Эрик Олсон лично участвовал в 2011 году в убийстве Усамы бен Ладена.

Как сообщало ИА REGNUM, среди сдавшихся на «Азовстали» боевиков есть иностранцы. Об этом 21 мая заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».