Москва, , 22:32 — REGNUM Среди сдавшихся на «Азовстали» боевиков есть иностранцы. Об этом 21 мая заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«По предварительно информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично», — заявил Пушилин.

При этом, по его словам, шесть боевиков погибли в «Азовстали» при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен, отметил он.