Москва, 21 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских воинов-летчиков.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин прочитал лекцию студентам МГИМО

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Монумент располагался во дворе средней школы №71 в микрорайоне Ильгюциемс латвийской столицы, где учатся русскоязычные дети.

Следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм.