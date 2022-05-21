Москва, 21 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, вводимые Западом, дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике. Об этом 21 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Kremlin.ru Максим Решетников

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов, угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа‑ и наземного сообщения — это все было направлено на подрыв экономики РФ. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», — передает его словам пресс-служба Минэкономразвития.

Санкции приводят к росту цен на продовольствие и ухудшению благосостояния людей в развивающихся экономиках, добавил он.