Москва, 21 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В районе Одессы, на «Одесском припортовом заводе», высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Центр управления ВКС РФ

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Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 8 складов боеприпасов в н. п. Галициново Николаевской области, Нырково ЛНР, Красный Лиман и Очеретино ДНР.

Также высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники из США и европейских стран для группировки ВСУ в Донбассе.