Луганск, 21 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Инженерные подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ проводят разминирование от взрывоопасных предметов в ЛНР. Об этом 21 мая сообщили в Минобороны РФ.

ВС России

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Особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения, а также землям сельхозназначения.

Саперы обезвреживают противотанковые и противопехотные мины, фугасы. Все обнаруженные взрывные устройства уничтожаются на месте с применением накладных зарядов.

На особо опасных участках для уничтожения мин применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».