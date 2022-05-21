Хельсинки, 21 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Поставки в Финляндию газа из РФ прекратились в 07:00 мск 21 мая из-за отказа финской компании Gasum Oy оплачивать поставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Мы готовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в работе транспортной газовой сети, то сможем обеспечить наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — заявил ранее глава компании Мика Вилянен.

17 мая Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку газа. Впоследствии «Газпром экспорт» уведомил Gasum о приостановке поставок начиная с 21 мая и до момента осуществления оплаты в соответствии с установленным указом порядком.

В 2021 г. Финляндия импортировала 1,8 млрд куб. м газа из России.