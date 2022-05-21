Тегеран, 21 мая, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Поскольку весь мир страдает от нехватки продовольствия, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций заявил, что Тегеран поддерживает усилия ООН по решению проблем продовольственной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Маджид Тахт-Раванчи, посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций, на заседании Совета Безопасности высокого уровня по продовольственной безопасности и военным действиям заявил:

«Отсутствие продовольственной безопасности, изменение климата, эпидемия COVID-19 и негативные последствия различных международных конфликтов затронули многие страны, включая Иран, который страдает от санкций США уже более четырех десятилетий».

Он отметил: «Кроме того, размещение нескольких миллионов беженцев из Афганистана оказало давление на иранскую экономику, включая поставки продовольствия».

Тахт-Раванчи подчеркнул, что Организация Объединенных Наций, международное сообщество и международные доноры обязаны выполнять свои обязательства и оказывать необходимую техническую и финансовую помощь иностранным гражданам, проживающим в Иране.

Он также сообщил, что сбои в цепочке поставок, перемещение людей, растущее давление на природные и экономические ресурсы, а также снижение устойчивости пострадавшего населения и продовольственной системы — все это долгосрочные последствия конфликтов.