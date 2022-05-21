Богота, 21 мая, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур отказалась участвовать в выборах и решила войти в команду другого претендента на президентский пост Родольфо Эрнандеса. Об этом политик сообщила 20 мая в своем микроблоге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Она объяснила свое решение «предоставить своей стране возможность сделать выбор, который приведет к поражению коррупционеров и политических машин». Выборы президента Колумбии назначены на 29 мая.

Согласно результатам опроса среди избирателей, Бетанкур набрала бы в ходе голосования менее 4,3%, а Эрнандес — 20,3%. При этом представитель левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро и член правой коалиции «Команда за Колумбию» Федерико Гутьеррес смогли бы заручиться поддержкой соответственно 37,9% и 30,8% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Густаво Петро заявил, что надеется победить уже в первом туре президентских выборов. Для этого ему нужно набрать более 50% голосов.

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