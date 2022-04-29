Богота, , 14:00 — REGNUM Кандидат в президенты от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро лидирует в предвыборной гонке в Колумбии всего за месяц до открытия избирательных участков. Об этом пишет Prensa Latina.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно практически всем опросам, Петро не только опережает Федерико Гутьерреса из правоцентристской коалиции «Команда за Колумбию» (Equipo por Colombia), Родольфо Эрнандеса из «Лиги антикоррупционных руководителей» (LIGA de Gobernantes Anticorrupción) и Серхио Фахардо из коалиции «Центр надежды» (Centro Esperanza), но и увеличивает свой отрыв.

Несмотря на лидерство в рейтингах, Петро продолжает свою избирательную кампанию по всей Колумбии, объясняя каждую деталь своей программной платформы, которая имеет особенности для каждого региона, в зависимости от того, идет ли речь о сельском хозяйстве, коренных общинах, портах и других пунктах.

Помимо туров и массовых мероприятий в департаментах, муниципалитетах, общинах, деревнях, на площадях и в парках, Петро встречается с населением в рамках семинаров «Петро слушает» (Petro Escucha), чтобы выслушать основные проблемы и предложения по их решению и продолжить коллективное формирование своей правительственной программы.

На президентских выборах, назначенных на 29 мая, избиратели выберут президента и вице-президента страны на период с 2022 года по 2026 год.