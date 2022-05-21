Нью-Йорк, США, , 00:49 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 мая — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно на фоне снижения Народным банком Китая базовой процентной ставки и противоречивых данных по американской экономике. В минусе Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на символические 8,77 пункта (0,03%), до уровня 31 261,90 пункта. S& P 500 также подорожал несущественно — на 0,57 пункта (0,01%), до уровня 3901,36 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 33,88 пункта (0,30%), до уровня 11 354,62 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,46 (0,42%), до уровня $110,35 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 мая снижением на фоне слабых данных по экономике.

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