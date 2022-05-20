Москва, , 14:56 — REGNUM Франция до сих пор не может избавиться от колониальных замашек. Их отголоски слышны в попытке Парижа диктовать Мали, с кем ей сотрудничать. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулаем Диопом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Сейчас наши французские коллеги пытаются диктовать Мали, с кем можно общаться, а с кем общаться запрещено. Это неприемлемо и не красит французскую республику и не красит французские манеры», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД отметил, что ему «понятна, но не симпатична попытка и Франции, и других стран Евросоюза претендовать на некую доминирующую роль в том или ином регионе мира».

При этом он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Парижем и другими западными странами любые международные дела.

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«Мы готовы с нашими западными коллегами — французскими, другими — обсуждать любые международные дела. При одном условии, что мы будем делать это культурно, на основе уважения интересов друг друга и, самое главное, на основе уважения [права] любых регионов и любых стран, о которых идёт речь, в данном случае Мали, выбирать своих партнёров свободно, без какого-либо диктата», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп поблагодарил Россию за эффективную помощь в вопросах безопасности.