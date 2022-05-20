Москва, , 14:31 — REGNUM Власти Мали благодарны России за эффективную помощь в вопросах безопасности. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД африканской страны Абдулай Диоп.

Мали Fred Marie

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Он добавил, что в ходе переговоров поднимались вопросы о вызовах с точки зрения безопасности.

«Это действительно основа, на которой мы работаем с политической точки зрения. Благодарю вас за постоянную поддержку Мали на международных площадках, в ООН и в других международных организациях, для того чтобы Мали могла защищать свои интересы», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что одной из главных проблем Мали остаётся угроза терроризма.

«Безусловно, восстановлению безопасности не способствует решения Парижа совместно с западными союзниками свернуть контртеррористическую операцию «Бархан», — указал Лавров. — Налицо реальная опасность возникновения анклавов безвластия, где беспрепятственно будут орудовать боевики незаконных вооруженных формирований».

«Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета Безопасности ООН и далее вносит свой вклад в нормализацию ситуации в Мали», — сказал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая правительственная делегация Мали во главе с министром иностранных дел Абдулаем Диопом прибыла в Москву, чтобы укрепить дружеские отношения африканской республики с Россией.