Вашингтон, 21 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Нынешний нефтяной кризис не похож на предыдущие, и основную тяжесть его последствий потребителям придется вынести на себе, заявила генеральный секретарь и исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон, сообщает канал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Думаю, это первый глобальный энергетический шок, это не то же самое, что кризис 1970-х годов, кризис нефтяного шока», — заявила Уилкинсон в программе CNBC «Capital Connection».

По состоянию на утро 20 мая в Азии цена фьючерсов на нефть марки Brent выросла более чем на 42% с начала года.

«Если вы посмотрите на цены на продукты нефтепереработки во многих частях мира, то они стали недоступны для многих представителей нижней половины общества. Нам предстоит увидеть некую форму массового перераспределения денег, выходя из этого кризиса», — предупредила Уилкинсон.

По ее словам, из-за дороговизны очень сильно страдают потребители.

«Всего шесть месяцев назад мы говорили только о климатической безопасности. Год назад мы говорили о ковидном кризисе и восстановлении, — сказала Уилкинсон. — Теперь же мы видим целую череду кризисов в энергетике — COVID, климат, конфликт. А сейчас во многих странах разразился еще и кризис стоимости жизни».

«Самой большой проблемой будет новый контекст доступности и энергетической справедливости, — добавила она. — Это потребует нового подхода к международному сотрудничеству».