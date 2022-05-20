Москва, 20 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Более трёх четвертей российских граждан доверяют президенту Владимиру Путину. На это указывают результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Kremlin.ru Владимир Путин на форуме активных граждан «Сообщество»

76% опрошенных граждан заявили, что доверяют главе государства. Ещё 15% респондентов выбрали среди вариантов ответа «скорее не доверяю», а ещё 9% затруднились ответить.

Путин «скорее хорошо» работает на посту президента, полагают 79% опрошенных. Вариант «скорее плохо» выбрали 12%, а затруднились ответить — 10% респондентов.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 13 по 15 мая и охватил 1,5 тыс. респондентов не моложе 18 лет в 104 населённых пунктах 53 регионов РФ. Людей опрашивали по месту жительства, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Читайте также: Почти 75% учителей в России выступают за создание детской организации