Москва, 19 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Положительно бы отнеслись к созданию общероссийской детской организации для реализации, сравнимой по масштабу с пионерской организацией 73% учителей преподающих в 5-11 классах школ России. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Цитата из к/ф «Частное пионерское». реж Александр Карпиловский. 2013. Россия Пионеры

При этом каждый десятый школьный преподаватель относится к созданию такой организации отрицательно (9%). Безразличие испытывают ещё 13% опрошенных.

Большинство родителей школьников 5-11 классов (72%) считают, что в России нужно создать несколько организаций, занимающихся воспитанием школьников. 22% выступают за то, чтобы такая организация была одна.

Если бы детскую организацию, сравнимую по масштабу с пионерским движением, создали в России, позитивно к этому отнеслись бы 81% родителей, негативно — 7%, без особых эмоций — 11%

Опрос проведён 9-30, 18–21 ноября 2021 года среди 800 учителей и 600 родителей в регионах РФ. Предельная погрешность — 3,4% (p<0,05).

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Крым Сергей Аксёнов поддержал планы по созданию единой детской общественной организации.

Читайте также: Глава Крыма поддержал создание единой детской общественной организации