Донецк, 20 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 42 украинских боевика и два танка, сообщили 20 мая в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националиста, два танка, две БМП и десять огневых точек противника. Наши защитники захватили три БМП, три БТР и один танк», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что 26 боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ добровольно сложили оружие.

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