Донецк, 20 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что 26 боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ добровольно сложили оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Двадцать шесть военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.