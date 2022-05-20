Москва, , 08:43 — REGNUM Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны РФ и изучит данные о новых преступлениях киевского режима. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба СК.

Эмблема СК РФ

В частности, будет запрошена информация у Минобороны по подготовке боевиков провокации в населённом пункте Константиновка в ДНР, где переодетые в форму ВС РФ украинские боевики должны расстрелять мирных граждан, а фото преступлений растиражировать СМИ.

Также будут изучены факты использования гражданских объектов для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения. Такие случаи выявлены в Краматорске, Подольске (Одесская область), Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

«Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку всем озвученным фактам и установят круг виновных лиц», — говорится в заявлении СК.