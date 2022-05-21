Венесуэла, 21 мая, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Санкции, введенные против России в связи с ее операцией на Украине, находящейся по другую сторону земного шара от Латинской Америки, привели к нехватке поставок ключевых сельскохозяйственных компонентов во всем регионе, сообщает France-Presse.

(сс) Christopher Griner Фермер в поле

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Около 80 процентов из 180 000 метрических тонн удобрений, ежегодно используемых в Венесуэле, импортируются в основном из России, а также c Украины и из Белоруссии, по данным союза сельскохозяйственных производителей Fedeagro.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений, занимая более 12 процентов мирового рынка, но ее продажи были практически парализованы санкциями.

«Слава Богу, нам удалось купить российские удобрения на бизнес-переговорах в октябре и ноябре [2021 года], оплатить их в декабре, и они смогли прибыть в феврале и марте [2022 года]», — сказал AFP президент Fedeagro Селсо Фантинель.

Однако, по словам Фантинеля, им все еще не хватает примерно трети от потребностей, но погода никого не ждет, и нет времени искать альтернативы.

Вся Латинская Америка столкнулась с такой же проблемой, особенно два ее сельскохозяйственных гиганта.

В прошлом году Бразилия импортировала почти 81% из 40,5 миллионов тонн используемых ею удобрений, и 20% из них поступили из России, по данным правительства.

Аргентина импортировала 60% из своих 6,6 миллионов тонн, из которых 15% поступило из России.

Мексика, Эквадор, Колумбия и Перу также в большей или меньшей степени зависят от российских удобрений.

Представитель Торговой палаты Лимы (Перу) Рубен Карраско сказал AFP, что Россия ищет способы вернуться на рынок с помощью третьих стран, таких как Норвегия.