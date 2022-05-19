Брюссель, 19 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Европарламент призвал бывших политиков Евросоюза, в том числе экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, уйти со своих должностей в российских компаниях. Об этом говорится в резолюции, принятой 19 мая.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Карин Кнайсль и Владимир Путин

В Европарламенте констатировали, что ряд бывших политических руководителей недавно уволились из российских компаний. В их числе Эско Ахо, Франсуа Фийон, Вольфганг Шюссель. Другим политикам, в частности, Шрёдеру и Карин Кнайсль, следует поступить также.

Депутаты Европарламента призвали Совет Евросоюза внести в санкционные списки европейцев, которые остаются в советах директоров крупных российских компаний, а также политиков, которые получают в России деньги.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Шрёдера