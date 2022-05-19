Брюссель, , 15:33 — REGNUM Европарламент призвал ЕС ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией. Об этом говорится в резолюции Европарламента, сообщает 19 мая агентство DPA.

Герхард Шредер Tatarstan.ru

Подавляющее большинство депутатов Европарламента высказались за введение санкций против Шрёдера, отмечает агентство. Вероятно, такой шаг усилит давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Жозепа Борреля с тем, чтобы они включили немецкого политика в санкционные списки.

Возможный ввод санкций грозит Шрёдеру заморозкой его активов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Шредёра много критикуют в Германии из-за связей с Москвой. В частности, политик, руководивший германским правительством в 1998–2005 годах, занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть».

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