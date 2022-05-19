Москва, 19 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении энергетической эффективного многоэтажных домов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Стоимость коммунальных услуг не увеличится, со временем уменьшится», — сказал депутат Госдумы Павел Качкаев («Единая Россия»).

Собственники многоквартирного дома могут на общем собрании принять решение о наделении лица, ответственного за содержание общего имущества в многоквартирном доме, полномочиями по заключению от их имени и по поручению энергосервисного договора (контракта). При этом договор должен заключаться на условиях снижения платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан совокупно с платежом по энергосервисному договору (контракту), в сравнении с размером платы в периоды, предшествующие заключению такого договора (контракта) в сопоставимых условиях, что обеспечивается распределением между сторонами договора достигнутой экономии соответствующих коммунальных ресурсов.

Экономия составит до трети платежа на ЖКУ, уточнили в комитете Госдумы по ЖКХ.

Законопроект распространяет право на субсидии и компенсации по оплате ЖКУ гражданам, имеющим право на такие льготы (субсидии), в том числе и на оплату по энергосервисному договору (контракту).

Прописывается, что если при выполнении энергосервисного договора (контракта) необходимо осуществление действий в жилом или нежилом помещении, которое не являющемся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, то требуется письменное согласие всех собственников таких помещений.

Кроме того, граждане, имеющие право на льготы, получают их в том числе и на оплату по энергосервисному договору (контракту).

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