Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане смогут голосовать по вопросам повестки общего собрания собственников многоквартирных домов на портале «Госуслуги», передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Закон защитит от подделки протоколов», — заявила депутат Госдумы Светлана Разворотнева («Единая Россия») в ходе обсуждения.

Через портал могут направляться гражданам предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Предусматривается также направление в электронной форме в орган государственного жилищного надзора протоколов общих собраний собственников помещений.

Отказа от голосования в традиционном формате с закреплением решений в бумажном формате не будет, заверили в Минстрое.

В Госдуме намерены доработать законопроект ко второму чтению. Предполагается, в частности, обратить внимание на доступность проколов голосования.

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