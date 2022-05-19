Москва, 19 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. С лососем и тунцом ситуация в России действительно сложная, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Красная рыба. Лосось

«О потенциальных ограничениях в поставках Ассоциация добытчиков минтая предупреждала ещё в конце марта. В итоге поставки ограничены с Фарерских островов, из Гренландии и Новой Зеландии. Ранее об этом заявила Норвегия.

До введения ограничений 2022 года доля импорта лосося и форели в общей структуре составляла 17%.

Вопрос не в количестве рыбы, а в ее качестве. В России рыба производится. За январь–февраль 2022 года производство составило 626,7 тыс. тонн, из них лососевые — 137 тонн.

В январе–феврале 2022 года рыбный импорт составил 84,32 тыс. тонн, что при условии сохранения структуры составило около 14,3 тыс тонн.

От сокращения импорта пострадают в первую очередь рестораны, технологии приготовления блюд в которых ориентированы на крупную рыбу, которая у нас добывается с июля по сентябрь

На экспорт уходит рыба качества премиум. Остальное остаётся на отечественном рынке, но ее еще надо довезти до ресторана и разместить в морозилке», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки в Россию семги под брендом «Русское море» приостановил производитель из Белоруссии «Санта Бремор», лишившийся поставок норвежской семги.

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