Москва, , 08:40 — REGNUM Поставки в Россию семги под брендом «Русское море» приостановил производитель из Белоруссии «Санта Бремор», лишившийся поставок норвежской семги. Об этом 19 мая сообщает издание «Коммерсант».

Красная рыба Meditations

Отмечается, что, по данным издания, подразделение белорусской компании сообщило о приостановке поставок из выращивающих лосося стран из-за ограничений экспорта на фоне антироссийских санкций Запада.

При этом уточняется, что председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что белорусские производители до недавнего времени использовали в качестве сырья лосося из Норвегии, запрещенного ко ввозу в Россию продуктовым эмбарго 2014 года. Однако после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины этот канал поставок оказался закрыт.

Также указывается, что управляющий партнер Agro& Food Communications Илья Березнюк отметил, что, возможно, производитель со временем сможет заменить норвежский лосось за счет российской красной рыбы, однако это, по его мнению, приведет к заметному росту себестоимости, что может не лучшим образом отразиться на продажах белорусской компании и занимаемой ею доле рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сельхозпредприятия Новосибирской области в 2022 году увеличат посевные площади овощей «борщевого набора» и картофеля.