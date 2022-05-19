* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 19 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Под видом беженца пытался въехать на территорию России заместитель командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Мурыга. Об этом 19 мая сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

KlausHausmann Задержание

«Мурыгу задержали в апреле. Он пытался въехать на территорию России в потоке беженцев», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник рассказал, что представители силовых ведомств региона установили личность Мурыги и после этого его задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Дениса Мурыги по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании