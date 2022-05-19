* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 19 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Арест Дениса Мурыги по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании санкционировал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, сообщает 19 мая РИА Новости.

U.S. Air Force Арест

«Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявил представитель суда, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения указанному лиц состоялось в закрытом режиме.

При этом, по информации правоохранителей, Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике из-за чего погибли часовые Народной милиции (НМ) ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских боевиков, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР.