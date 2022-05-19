Симферополь, 19 мая 2022, 10:18 — REGNUM Глава республики Крым Сергей Аксёнов поддержал планы по созданию единой детской общественной организации. Об этом он написал в своём телеграм-канале 19 мая в связи со 100-летием пионерии.

Пионерский песенник «Молодые побеги», 1928 год (задняя страница обложки, фрагмент)
Пионерский песенник «Молодые побеги», 1928 год (задняя страница обложки, фрагмент)
«100 лет назад была создана Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Я тоже носил пионерский галстук и горжусь этим», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что в пионерии было много хорошего, и в России не отказываются от традиций — 19 мая отмечается День детских общественных объединений. В рядах «Юнармии» и Российского движения школьников, добавил Аксёнов, сегодня состоят тысячи юных крымчан.

«Госдума рассмотрит законопроект о создании единой детской общественной организации. Поддерживаю эту идею. Главное, чтобы она не была дискредитирована формализмом и обязаловкой, как это, к сожалению, произошло с пионерской организацией. На мой взгляд, важно, чтобы новая организация была добровольной и опиралась на идеи патриотизма, на традиционные для нашего народа ценности. Чтобы каждый ребенок считал для себя честью вступить в такой молодежный «орден патриотов», — подчеркнул глава Крыма.

Днём рождения советской пионерии считается 19 мая 1922 года — в этот день всероссийской конференцией комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов.