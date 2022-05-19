Донецк, 19 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Никакого возобновления «нормандского формата» по урегулированию конфликта на Украине, участниками которого являются Германия, Россия, Франция, Украина, быть не может. Об этом 19 мая в эфире Первого канала заявил мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько.

Kremlin.ru Флаги стран встречи в «нормандском формате»

«Украина все восемь лет не выдерживала этот формат, не поддерживала мир, не отводила войска, не выполняла весь комплекс мер, нет никакой гарантии, что так же не будет и сейчас», — указал мэр города.

Приходько считает, что Киев делает такие заявления, потому что его «фронт трещит по швам».

Напомним, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу «нормандского формата» для заключения перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту России Владимиру Путину вопрос о судьбе «нормандского формата», который был создан в рамках содействия выполнению минских договорённостей для урегулирования ситуации на востоке Украины. Блинкен пояснил, что российский лидер, признав суверенитет республик Донбасса, «порвал» минские соглашения.

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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередная встреча политсоветников «нормандской четвёртки», которая состоялась 11 февраля в Берлине, завершилась безрезультатно. Он отметил, что участники переговоров не смогли прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание.

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