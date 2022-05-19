Мэр Горловки высказался о будущем «нормандского формата»
Донецк, 19 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Никакого возобновления «нормандского формата» по урегулированию конфликта на Украине, участниками которого являются Германия, Россия, Франция, Украина, быть не может. Об этом 19 мая в эфире Первого канала заявил мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько.
«Украина все восемь лет не выдерживала этот формат, не поддерживала мир, не отводила войска, не выполняла весь комплекс мер, нет никакой гарантии, что так же не будет и сейчас», — указал мэр города.
Приходько считает, что Киев делает такие заявления, потому что его «фронт трещит по швам».
Напомним, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу «нормандского формата» для заключения перемирия.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту России Владимиру Путину вопрос о судьбе «нормандского формата», который был создан в рамках содействия выполнению минских договорённостей для урегулирования ситуации на востоке Украины. Блинкен пояснил, что российский лидер, признав суверенитет республик Донбасса, «порвал» минские соглашения.
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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередная встреча политсоветников «нормандской четвёртки», которая состоялась 11 февраля в Берлине, завершилась безрезультатно. Он отметил, что участники переговоров не смогли прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание.
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