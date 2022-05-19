Москва, , 11:10 — REGNUM Площадка переговоров между Россией и Украиной де-факто прекратила своё существование. Об этом в эфире «Радио России» рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Corrupcia.net

«Крайне неблагоприятно то, что сегодня заморожен переговорный процесс по вине Украины. Все гуманитарные вопросы можно было бы решать на этой переговорной площадке. Но сегодня она практически прекратила свое существование», — сказала Москалькова.

По её словам, такое действие со стороны украинских властей «крайне отрицательно сказывается на вопросах и обмена, и оказания гуманитарной помощи, и возвращения детей к родителям и родителей к детям»: «Поэтому крайне важно было бы вернуться к переговорному процессу».