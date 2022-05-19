Москва, , 13:11 — REGNUM Нефть находится под давлением после неудачной попытки пробоя отметки $115 за баррель ранее на этой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти в северном море Jarvin

«В ходе коррекции Brent вернулась под $110 и теперь едва удерживается над 20-дневной скользящей средней, утрата которой усугубит краткосрочные технические перспективы фьючерсов.

Нефтяным ценам не удалось развить импульс роста после возвращения на максимумы конца марта — на мировых фондовых площадках возобновились распродажи, причем весьма агрессивные.

Поскольку привязка черного золота к общей динамике рисковых активов вернулась, Brent теперь не может себе позволить дорожать, когда акции падают.

Также давление на рынок энергоносителей оказали разговоры о возможном ослаблении санкций США в отношении Венесуэлы. А тем временем ЕС пока не удалось убедить Венгрию проголосовать за введение эмбарго на импорт российской нефти.

В этих условиях нефть практически проигнорировала отчет минэнерго США, который отразил неожиданное падение запасов сырой нефти на 3,4 млн баррелей на прошлой неделе, причем запасы бензина сократились почти на 5 млн баррелей.

Сейчас Brent находится на распутье — для возвращения выше $115 нужно удержаться над упомянутой скользящей средней, которая сегодня располагается в районе $107,80.

Однако если до конца торговой недели бегство от рисков не угаснет, то такой сценарий вряд ли будет реализован. С другой стороны, риски возвращения фьючерсов ниже $100 на данном этапе тоже невелики», — пояснил эксперт.

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