Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам дня 18 мая нефть марки Brent подешевела на 2,91%, до $109,38. Нефтяные котировки могли немного опуститься на фоне предложения США вместо эмбарго ввести пошлины на импорт энергоресурсов из РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти компанией Petrobras (сс) Patrick-br

Штаты заинтересованы в таких мерах, чтобы навредить России и снизить поступления от продажи энергоресурсов.

Еврокомиссар Паоло Джентилони в эфире телеканала Rai News 24 сообщил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. вопрос будет снова обсуждаться уже в последних числах мая.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей, до 420,82 млн баррелей (прогноз был +1,4 млн баррелей).

Запасы бензина за неделю сократились на 4,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,333 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,8 млн баррелей).

Сегодня, 19 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $110,76. Покупатели по-прежнему настроены на продолжение роста. Они ожидают увеличения спроса со стороны Китая.

Власти Шанхая собираются постепенно снимать действующие в китайском мегаполисе коронавирусные ограничения. По разным оценкам горожане смогут вернуться к нормальной жизни к концу июня.

Рост цен на нефть сдерживается укреплением доллара, обвалом фондовых рынков и продажей нефти из стратегических резервов США. Ожидается восстановление цены до $114,50.

Читайте также: Нефть пытается вернуться к верхней границе коридора