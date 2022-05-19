Москва, 19 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

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«Сердечно приветствую вас и поздравляю с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией — значимым событием для мусульманской уммы России и мира и, конечно, для всей нашей страны. Мы искренне рады, что на эти торжества в Республику Татарстан приехали гости из десятков государств: политики, религиозные и общественные деятели, представители научных и творческих кругов, средств массовой информации», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории Родины, оказало значительное влияние на её становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплочённого многонационального народа России.

«Нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков, сохраняет твёрдую приверженность их заветам честного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма и справедливости. В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность», — подчеркнул президент.

По словам Путина, российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны, что наглядно подтверждается нынешними мероприятиями.

Укреплению дружественных связей с мусульманскими странами придается большое значение. Россия рассчитывает и впредь наращивать взаимовыгодное, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, добавил президент, пожелав участникам мероприятий успешной и плодотворной работы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 19 по 21 мая участие в торжествах в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией примут около 5 тыс. человек из 72 стран и 38 регионов России.

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