Донецк, 19 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. С завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен российским военным более половины находившихся там киевских боевиков. Об этом 19 мая заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

«Еще не все вышли, [процесс] идет. Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, нуждающимся оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе ещё одной большой группы украинских боевиков с территории «Азовстали».

Читайте также: Ходаковский заявил, что с «Азовстали» вышли ещё 785 украинских боевиков