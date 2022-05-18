Мариуполь, ДНР, 18 мая 2022, 22:45 — REGNUM О выходе ещё одной большой группы украинских боевиков с территории «Азовстали» сообщил 18 мая командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в своём телеграм-канале.
Он отметил, что «Азовсталь» покидают, сдаваясь в плен, боеспособные люди, которые ещё вчера стреляли и убивали. «Готов нашим мужикам в ноги поклониться: их реально больше нас и было, и остается», — добавил Ходаковский.
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