Магадан, , 10:14 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Магаданскую область полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел стройку завода по переработке и рафинированию рыбного жира с дальнейшим производством капсулированного рыбного жира насыщенного Омега-3, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Рыбий жир

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Проект группы компаний «Морской волк» реализуется в районе причалов портофлота Магаданского морского порта. Стоимость строительства и пуска завода — 1,6 млрд рублей, помимо этого, дополнительно для обеспечения производства сырьем строится крупнотоннажный траулер стоимостью 6,5 млрд рублей. Всего в будущий завод вложено порядка 1,2 млрд рублей.

Ввод завода в эксплуатацию намечен на октябрь 2022 года.

Юрий Трутнев спросил будет ли отличаться строящийся завод от уже работающего на Камчатке.

«Технология производства выгодно отличается от того, что делают на Камчатке. Магаданский завод по переработке рыбьего жира будет состоять из двух линий, одна идентична камчатской, вторая, позволяет производить сырье для лекарственных препаратов по международным стандартам. Производимые на нём триглицериды в три раза эффективнее привычных Омега-3. На следующем этапе на заводе намерены открыть производство желейных конфет и БАДов на основе местного сырья, в том числе — ягод. Сейчас ведутся переговоры с Институтом питания для сопровождения проекта с научной стороны», — ответил президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов.

Первоначально на завод трудоустроится 30 человек, позже штат увеличат за счёт экипажа траулера.

В рамках реализации проекта впервые на территории Магаданской области для производства будет использоваться сжиженный природный газ, поставляемый в танк-контейнерах с комплексом регазификации.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбокомбинат в Камчатском крае готов обеспечить жителей России высококачественной биологически активной добавкой «Омега-3».