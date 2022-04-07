Петропавловск-Камчатский, , 11:55 — REGNUM Тымлатский рыбокомбинат в Камчатском крае готов обеспечить жителей России высококачественной биологически активной добавкой «Омега-3». Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбий жир

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При этом раньше предприятие, которое производит около 400 килограммов названной добавки ежесуточно, использовало для своей продукции импортную упаковку, однако теперь перешло на российские аналоги.

Также, помимо России, рыбокомбинат поставляет капсулированный рыбий жир в Белоруссию и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприниматели из Курской области Юлия и Сергей Максименко наладили выращивание цветов в рамках импортозамещения.