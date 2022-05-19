Ташкент, , 09:33 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве между министерством торговли и услуг Башкирии, Ферганской и Наманганской торгово-промышленными палатами Узбекистана, ООО «Евразия-Уфа» был подписан в Узбекистане. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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«Нам интересен опыт развития Узбекистана. При этом и у нас есть, чем поделиться, что предложить для совместного взаимодействия. Данные соглашения станут началом долгого взаимовыгодного сотрудничества бизнес-сообществ республик», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Отмечается, что соглашения направлены на развитие сотрудничества между компаниями и предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности, торговли и совместной инвестиционной деятельности Башкирии и Узбекистана.

Меморандум предусматривает и обмен сведениями о состоянии рынка товаров и услуг этих республик, а также участие в совместных конгрессно-выставочных мероприятиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главы библиотек Башкирии и Узбекистана подписали меморандум.