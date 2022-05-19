Москва, 19 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал топ недружественных стран по количеству санкций в отношении России и обвинил их в грядущих кризисах.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Так, больше всего санкций ввели США — 1982, на втором месте Канада — 1402, на третьем — Швейцария — 1361.

Четвертое место заняла Великобритания — 1360 санкций, пятерку замыкает ЕС, куда входят 27 стран — 1199 санкций.

На шестом месте Австралия — 1150 санкций, на седьмом — Япония с 902 санкциями.

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие», — отметил Володин в телеграм-канале.

Эти страны он назвал главными виновниками «нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении России введено 10 536 санкций — больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования.