Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) резко раскритиковал позицию Турции по принятию в НАТО Финляндии и Швеции, пригрозив президенту Тайипу Эрдогану отказом в поставках американских истребителей F-16. Об этом 18 мая сообщает газета The Washington Post.

Менендос отметил, что действия Турции, которая ранее приобрела российские ЗРК С-400 и отказалась присоединиться к антироссийским санкциям Запада, вызывают законные опасения по поводу её надёжности в качестве союзника США. Менендес также напомнил о стремлении Турции купить несколько десятков новых истребителей F-16, что невозможно без одобрения со стороны и Белого дома, и Конгресса.

Роберт Менендес «Надеюсь, администрация обратит на это внимание, когда будет рассматривать F-16… Вам следует сказать Эрдогану, что надо вести себя иначе, если хочешь хоть какого-либо рассмотрения».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По утверждению последнего, переговоры между Анкарой и Вашингтоном о поставках 40 истребителей F-16 и 80 комплектов Block 70 для их модернизации «продвигаются позитивно».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция заблокировала процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на предоставление им членства в НАТО.

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