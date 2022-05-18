Анкара, 18 мая 2022, 01:37 — REGNUM Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в обмен на включение Анкары в программу производства новейших американских истребителей F-35, 17 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Удачная сделка. Фрагмент картины Квентина Массейнса «Сборщики податей»
Удачная сделка. Фрагмент картины Квентина Массейнса «Сборщики податей»

Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Хельсинки и Стокгольм признали позицию Турции в отношении курдских ополченцев. Так, Анкара настаивает на том, чтобы Швеция и Финляндия официально осудили Рабочую партию Курдистана (РПК) и отделения этой политической силы.

Еще одним требованием Турции является снятие ограничений на экспорт оружия, которые были введены Хельсинки, Стокгольмом и рядом других членов ЕС в отношении турецкой стороны после военной операции Анкары в Сирии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приезд делегаций из Финляндии и Швеции в Турцию не изменит позицию Анкары, отказавшуюся одобрять принятие указанных стран в Североатлантический альянс.

Читайте также: Эрдоган отказался поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО