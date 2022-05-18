Анкара, , 01:37 — REGNUM Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в обмен на включение Анкары в программу производства новейших американских истребителей F-35, 17 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Хельсинки и Стокгольм признали позицию Турции в отношении курдских ополченцев. Так, Анкара настаивает на том, чтобы Швеция и Финляндия официально осудили Рабочую партию Курдистана (РПК) и отделения этой политической силы.

Еще одним требованием Турции является снятие ограничений на экспорт оружия, которые были введены Хельсинки, Стокгольмом и рядом других членов ЕС в отношении турецкой стороны после военной операции Анкары в Сирии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приезд делегаций из Финляндии и Швеции в Турцию не изменит позицию Анкары, отказавшуюся одобрять принятие указанных стран в Североатлантический альянс.

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