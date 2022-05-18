Москва, 19 мая, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий от НДФЛ сделки по продаже полученной в наследство недвижимости, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Поправками в Налоговый кодекс предлагается установить, что доход от продажи объекта недвижимого имущества освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого объекта недвижимости при условии, что его кадастровая стоимость не превышает 20 млн рублей.

При этом предлагается прописать, что для объекта недвижимого имущества, полученного налогоплательщиком в порядке наследования, кадастровая стоимость которого при продаже превышает 20 млн рублей, сохраняется минимальный предельный срок владения три года для освобождения от НДФЛ дохода налогоплательщика, полученного от продажи этого объекта недвижимого имущества.

Авторы обратили внимание на то, что при получении в порядке наследования от члена семьи или близкого родственника объекта недвижимого имущества в виде квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома, доли в праве собственности на указанные жилые помещения у наследника по различным причинам возникает потребность как можно быстрее продать указанное недвижимое имущество, особенно в случае его нахождения в другом регионе России.

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Сейчас от уплаты НДФЛ освобождены сделки с имуществом в случае владения им минимум в течение трех лет. Также от уплаты НДФЛ освобождены сделки многодетных семей по продаже жилья.

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